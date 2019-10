ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ മികച്ച നടിമാരില്‍ ഒരാളാണ് തബു എന്നറിയപ്പെടുന്ന തബസും ഫാത്തിമ ഹശ്മി. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നട, മറാത്തി, ബംഗാളി, മലയാളം തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടു മിക്ക ഭാഷകളിലും തബു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ കാലാപാനി, സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ കവര്‍‌സ്റ്റോറി, പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത രാക്കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് തബുവിന്റെ മലയാള ചിത്രങ്ങള്‍.

മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായി തബുവിന് അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തബുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പലകാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോയി. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയോട് തബു ചോദിക്കുന്നതും അതു തന്നെ. റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മാമാങ്കം എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിമുഖത്തില്‍ അവതാരകന്‍ വഴിയാണ് മമ്മൂട്ടിയോട് തബു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്.

മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതെപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം നടക്കാതെ പോയി. പറയൂ, നമ്മള്‍ എന്നാണ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത്- തബു ചോദിച്ചു.

അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും താന്‍ പരിശ്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി തബുവിന് നല്‍കിയ മറുപടി.

രാജീവ്‌ മേനോന്‍ ഒരുക്കിയ കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയും തബുവും ഒരുമിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഐശ്വര്യ റായ് ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ നായിക. തബുവിന്റെ നായകനായി വേഷമിട്ടത് അജിത്ത് ആയിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയും തബുവും ഒരുമിച്ചുള്ള രംഗങ്ങളും കുറവായിരുന്നു.

