നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ നടി താപ്‌സി പന്നുവിനെ വിമര്‍ശിച്ചയാള്‍ക്ക് കിടിലന്‍ മറുപടി നല്‍കി നടി. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശകന്‍ കമന്റുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

മുംബൈക്കാരിയായ നിങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിമര്‍ശകന്റെ കമന്റ്. വളരെ നാളുകളായി നടി മുംബൈയിലാണ് താമസം. അങ്ങനെയുള്ള നടി ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്തിനെന്നും വോട്ട് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റണമല്ലോയെന്നുമാണ് വിമര്‍ശനം.

വിമര്‍ശനത്തിന് മറുപടിയായി താപ്‌സി പന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതി- മുംബൈയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ഞാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ആദായനികുതി കണക്കുകള്‍ക്കെല്ലാം ഡല്‍ഹിയിലാണ് രേഖകളുള്ളത്. ഡല്‍ഹിക്കാരിയാണ് ഞാന്‍. അല്ലാതെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോടു പോലും കൂറു കാണിക്കാത്ത ഇവിടെയുള്ള ചിലരെ പോലെയല്ല. എന്റെ പൗരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാല്‍ മതി.

രോഷമടങ്ങാതെ നടി ഒരു ട്വീറ്റു കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും നീക്കാനാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പെണ്‍കുട്ടിയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയെടുത്തു മാറ്റാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവില്ല. ഞാനെന്തു ചെയ്യണമെന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ട ആള്‍ നിങ്ങളല്ല. ഡല്‍ഹിക്കാരിയെന്നതിനു ഇതിലും വലിയ തെളിവു താങ്കള്‍ക്ക് വേണ്ടല്ലോ. അല്ലേ?

നടിയുടെ ട്വീറ്റിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികരിച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ജന്മസ്ഥലത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും നല്ല മറുപടിയാണ് വിമര്‍ശകന് നല്‍കിയതെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അയാള്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോയെന്നും അമിത വികാരപ്രകടനം എന്തിനെന്നും നടിയോടു ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

