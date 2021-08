താലിബാന്‍ ഭീകരത പോലെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദുത്വ ഭീകരതയും എന്ന പരാമര്‍ശത്തില്‍ സ്വര ഭാസ്‌കറിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം. 'അറസ്റ്റ് സ്വര ഭാസ്‌കര്‍' എന്ന് ക്യാംപെയിനും ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. സ്വരയുടെ പരാമര്‍ശം വലിയ വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഫ്രീ പ്രസ് ജേണല്‍ എന്ന മാധ്യമം വാര്‍ത്തക്ക് നല്‍കിയ തലക്കെട്ടിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വര.

'വൈബ്രൈറ്റര്‍ ഉപയോഗം തുടര്‍ന്നോളൂ, പക്ഷെ രാജ്യത്തെയും മതങ്ങളെയും അപമാനിക്കാതിരിക്കൂ', എന്നാണ് ഫ്രീ പ്രസ് ജേണല്‍ സ്വരയ്ക്ക് എതിരായ ക്യാംപെയിനിനെ കുറിച്ച് നല്‍കിയ വാര്‍ത്തക്ക് നല്‍കിയ തലക്കെട്ട്.

വീരേ ഡി വെഡ്ഡിങ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സ്വരയുടെ കഥാപാത്രം വൈബ്രേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരില്‍ നടിക്ക് നേരേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും സ്വര വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ നിലപാട് പറയുമ്പോള്‍ വൈബ്രേറ്റര്‍ പരാമര്‍ശവുമായി വിമര്‍ശകര്‍ രംഗത്ത് വരാറുണ്ട്.

'വൈബ്രൈറ്റര്‍ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ നിരന്തരം മോശമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് ലൈംഗിക അധിക്ഷേപമാണ്. അത്തരം സൈബര്‍ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപങ്ങളെ വിവാദ തലക്കെട്ടുള്‍ക്ക് വേണ്ടി സാധരണവത്കരിക്കാതിരിക്കൂ ഫ്രീ പ്രസ് ജേണല്‍' - സ്വരാ ഭാസ്‌കര്‍ കുറിച്ചു.

Constantly harassing a woman with vibrator jibes in a derogatory manner obviously referencing sexual activity is Cyber- sexual harassment..

Dear @fpjindia don’t normalise sexual harassment for the sake of a sensational headline.. 🙏🏽✨ https://t.co/nGLe0uLxhf