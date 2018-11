വേര്‍പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ഹൃത്വിക് റോഷനും ഭാര്യ സൂസാനെ ഖാനും പരസ്പര ബഹുമാനം വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നവരാണ്. സാധാരണ ബന്ധം പിരിഞ്ഞാല്‍ പലരും പിന്നീട് സൗഹൃദം തുടരാറില്ല. ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് ഹൃത്വിക്ക് റോഷനും സൂസാനെയും. അവധിദിനങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതും യാത്രപോകുന്നതും ഒരുമിച്ചാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹൃത്വിക്കിനെതിരേ നടി കങ്കണ റണാവത്ത് നിരവധി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചപ്പോള്‍ പിന്തുണയുമായി നിന്നത് സൂസാനെയായിരുന്നു.

ഹൃത്വിക്കിന്റെ പിറന്നാളിന് സൂസാനെ ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്നൊരു കുറിപ്പാണ് എഴുതിയത്. ഹൃത്വിക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൂര്യതേജസ്സാണെന്നാണ് സൂസാനെ കുറിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഹൃത്വിക്കിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ പിറന്നാളിന് സൂസാനെയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ബോളിവുഡില്‍ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു.

സൂസാനെയുടെ പിതാവും നടനും നിര്‍മാതാവുമായ സഞ്ജയ് ഖാന്റെ ആത്മകഥയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് ഹൃത്വിക് ആരാധകരുമായി ഇയ്യിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ദി ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്‌സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ പ്രണയം, വിവാഹജീവിതം പരസ്പര വിശ്വാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹമോചനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമകരമായ സംഗതിയെന്നും സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുസ്തകം ചര്‍ച്ചയാവുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മകളുടെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചും സഞ്ജയ്‌ ഖാനോട് മാധ്യമങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു.

ഹൃത്വിക്കും സൂസാനെയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താനെന്ന് സഞ്ജയ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. സൂസാനെയാണ് ഹൃത്വിക്കിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും താന്‍ മകളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.

ഹൃത്വിക്ക് എനിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മരുമകന്‍ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും മാറാന്‍ പോകുന്നില്ല. എന്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം- സഞ്ജയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

