ലൈംഗികാതിക്രമണം ആരോപിച്ച് സുസ്മിത സെന്‍ കൊക്കക്കോള ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരേ പരാതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് ആദായനികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുംബൈ ഇന്‍കം ടാക്‌സ് അപ്പീല്‍ ട്രൈബ്യൂണല്‍ ബെഞ്ച്. കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരേ സുസ്മിത സെന്‍ ലൈംഗികാതിക്രമണം ആരോപിച്ച് നൽകിയ പരാതിയിൽ 2003- 2004 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ് കൊക്കകോള ഇന്ത്യ കമ്പനി 95 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ കോടതി വിധിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 2001 മുതല്‍ ജനുവരി 2002 വരെ കൊക്കകോളയുടെ ബ്രാന്‍ഡായ 'തംസ് അപ്പി'ന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡറായിരുന്നു സുസ്മിത. ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍, കാലാവധി അവസാനിക്കും മുന്‍പ് കമ്പനി താരവുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരേ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രതികാര നടപടിയായിട്ടാണ് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകും മുന്‍പ് കരാര്‍ റദ്ദാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു സുസ്മിതയുടെ ആരോപണം. സുസ്മിത നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങിയതോടെ കമ്പനി ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ 1.45 കോടി രൂപയ്ക്ക് പ്രശ്നം കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

കരാര്‍ റദ്ദാക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സുസ്മിതയ്ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു നല്‍കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്, അതിനോടൊപ്പം ലൈംഗികാരോപണക്കേസിലെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 95 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ചേര്‍ത്ത് 1.45 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി സുസ്മിതയ്ക്ക് നല്‍കിയത്. ഇത് ലൈംഗികാരോപണത്തിന്റെ പുറത്ത് നല്‍കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരമല്ല, മറിച്ച് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ട തുകയുടെ പുറത്തുള്ള ഒത്തുതീര്‍പ്പാണെന്നായിരുന്നു അന്ന് കമ്പനി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിച്ച ഈ 95 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സുസ്മിത നികുതി അടച്ചിരുന്നില്ല. നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് താരത്തില്‍ നിന്നും പിഴയായി 35 ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ആ തുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

