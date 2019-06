സൗന്ദര്യ മത്സരവേദികളില്‍ മത്സരാര്‍ഥികള്‍ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. താന്‍ വിജയിയായാല്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഇറങ്ങി പ്രവര്‍ത്തിക്കും, ജീവ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും എന്നെല്ലാം. പക്ഷേ പലരും അതൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കാണിക്കാറില്ല. അതെല്ലാം മറന്ന് സിനിമയുടെയും മോഡലിങ്ങിന്റെയും ലോകത്ത് അഭിരമിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ അവരില്‍ ചിലര്‍ വാക്കു പാലിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് സുസ്മിത സെന്‍.

തന്റെ 18-ാം വയസ്സില്‍ വിശ്വസുന്ദരി പട്ടം നേടിയ സുസ്മിത അന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. മാതാപിതാക്കള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി തീരുമെന്ന്. അവരെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തു വളര്‍ത്തുമെന്ന്.

2000 ല്‍ സുസ്മിത തന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചു. രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണവര്‍. 2001 ലാണ് സുസ്മിത മൂത്തമകള്‍ റിനിയെ ദത്തെടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ മകള്‍ അലിഷയെ 2010 ലും.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ചില മാതാപിതാക്കള്‍ മാനസിക സംഘര്‍ഷം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ സത്യം അവരോട് എങ്ങനെ പറയും, പറഞ്ഞാല്‍ തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാര്‍ഥ മാതാപിതാക്കളെ തേടിപ്പോകുമോ?

എന്നാല്‍ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയോ ഭയമോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് സുസ്മിത.

'റിനിയോട് ഞാന്‍ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവള്‍ ചോദിച്ചു, ''സത്യമായിട്ടും എന്നെ ദത്തെടുത്തതാണോ?'' അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, ''അതെ സ്വന്തം രക്തത്തില്‍ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതില്‍ എന്താണ് കൗതുകം. നീ എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ്.'' അവള്‍ക്ക് അത് കേട്ടപ്പോള്‍ സന്തോഷമായി.

റിനിക്ക് 16 വയസ്സായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവളോട് പറഞ്ഞു. ''പ്രായപൂര്‍ത്തിയായാല്‍ നിനക്ക് വേണമെങ്കില്‍ മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാന്‍ ഒരിക്കലും അതിന് തടസ്സമാകില്ല.നിനക്ക് ജന്‍മം തന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി നിന്നെ വിഷമിപ്പക്കാന്‍ എനിക്കാകില്ല.'' അപ്പോള്‍ അവള്‍ ചോദിച്ചു. ''എന്തിനാണ് ഞാന്‍ അവരെ തിരഞ്ഞു പോകണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നത്''. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, ''നിന്നെ ഞാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നില്ല, നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്.'' അവള്‍ പറഞ്ഞു, ''വേണ്ട, എനിക്കവരെ കാണേണ്ട, അവര്‍ ആരാണെന്ന് അറിയുകയും വേണ്ട''- സുസ്മിത പറഞ്ഞു.

സിനിമയില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുകയല്ലെന്ന് സുസ്മിത പറഞ്ഞു. ഒന്നര വര്‍ഷമായി നല്ല തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തുവന്നാല്‍ ആറ് മാസം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടാന്‍ ഒരുക്കമാണ്- സുസ്മിത പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Sushmita Sen reveals reaction of daughter Renee when learnt she was adopted, Alisaha, family