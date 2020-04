ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് കിരീടം കൊണ്ടു വന്ന വ്യക്തിയാണ് സുസ്മിത സെന്‍. ലോക സുന്ദരി പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം സുസ്മിത സിനിമാരംഗത്ത് പ്രശസ്തി നേടി. 1994ല്‍ ഐശ്വര്യ റായിയെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുസ്മിത ഫെമിന മിസ്സ് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയത്. മലയാളിയായ ശ്വേത മേനോന്‍ ആ മത്സരത്തില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ മനിലയില്‍ നടന്ന മിസ്സ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തില്‍ സുസ്മിത ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ വര്‍ഷം തന്നെ മിസ്സ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായ ഐശ്വര്യ മിസ്സ് വേള്‍ഡ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് പദവികളും ഇന്ത്യയില്‍ ഒരുമിച്ച് എത്തുന്നത് ആദ്യമായിരുന്നു.

എന്നാൽ മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ അന്നത്തെ പതിനെട്ടുകാരിയായിരുന്നു സുസ്മിത പങ്കെടുക്കാൻ‌ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഐശ്വര്യയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ. മോഡലിങ് രം​ഗത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചതിനാൽ ഐശ്വര്യ നേരത്തേ തന്നെ പ്രശസ്തയായിരുന്നു. ഐശ്വര്യയെപ്പോലെ ഒരാൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അന്ന് സുസ്മിതയ്ക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മിസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ച അപേക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ സുസ്മിത തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അമ്മയുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പു മൂലം ആ തീരുമാനം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയകിരീടം ഒടുവിൽ സുസ്മിതയെ തേടിയെത്തി.

സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിനുശേഷം ഫാഷന്‍ ലോകത്തും സിനിമാരംഗത്തും സുസ്മിതയേക്കാള്‍ പ്രശസ്തി നേടിയത് പിന്നീട് ഐശ്വര്യയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സുസ്മിതയും ഐശ്വര്യയും തമ്മില്‍ അത്ര രസത്തിലല്ലെന്നും ഗോസിപ്പുകള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് സുസ്മിത പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

'ഞാനും ഐശ്വര്യയും തമ്മില്‍ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഞങ്ങള്‍ എന്തിന് വഴക്കിടണം? എന്തിന് പിണങ്ങണം? അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്‍ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. സൗന്ദര്യമത്സരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും അവരുടേതായ തിരിക്കുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു'- സുസ്മിത ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

1994 ലെ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തില്‍ സുസ്മിതയും ഐശ്വര്യയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തി. ടൈ ബ്രേക്കര്‍ റൗണ്ടിലാണ് സുസ്മിത ഐശ്വര്യയെ തോല്‍പ്പിച്ചത്.

സുസ്മിത സെന്നിന്റെയും ഐശ്വര്യയുടേയും വിജയത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയില്‍ സൗന്ദര്യമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിസ്സ് ഇന്ത്യ മത്സരാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും ക്രമാതീതമായ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. 1997-ല്‍ മിസ് ഇന്ത്യ വേള്‍ഡായ ഡയാന ഹെയ്ഡന്‍ മിസ് വേള്‍ഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 1999-ല്‍ മിസ്സ് ഇന്ത്യ വിജയിയായ യുക്താ മുഖിയും മിസ് വേള്‍ഡ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

2000 മിസ്സ് ഇന്ത്യ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാഴിക്കല്ലായ ഒരു വര്‍ഷമായിരുന്നു. മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലെ മൂന്ന് വിജയികളും അവരവരുടേതായ അന്തര്‍ദേശീയ സൗന്ദര്യമത്സരങ്ങളില്‍ വിജയികളായി. ലാറ ദത്ത മിസ് യൂണിവേര്‍സും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര മിസ് വേള്‍ഡും ദിയ മിര്‍സ മിസ് ഏഷ്യ-പസഫിക്കും ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ചരിത്രം കുറിച്ചു. മൂന്ന് പുരസ്‌കാരങ്ങളും ഒരേ വര്‍ഷം ഒരേ രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കല്‍ മാത്രമായിരുന്നു. 1972-ല്‍ ആസ്‌ത്രേലിയയിലേയ്ക്കായിരുന്നു അത്. 2017 ൽ മാനുഷി ചില്ലാറിലൂടെ മിസ് വേൾഡ് കിരീടം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്തി.

Content Highlights: when Sushmita Sen decided to withdraw from Miss India entry because of Aishwarya Rai, Throw back, Miss World, Miss universe winners, India