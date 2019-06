സുസ്മിത സെന്നിന്റെ സഹോദരന്‍ രാജീവ് സെന്‍ വിവാഹിതനായി. ടെലിവിഷന്‍ താരം ചാരു അശോപയാണ് വധു. ആര്‍ഭാടങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ മുംബൈയിലെ ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫീസില്‍ വച്ച് വിവാഹം നടന്നു. ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും.

വിവാഹിതനായ വിവരം രാജീവ് സെന്‍ തന്നെയാണ് പങ്കുവച്ചത്. മോഡലും വ്യവസായിയുമാണ് അദ്ദേഹം. സുസ്മിതയുടെ ഇളയസഹോദരനാണ്.

സുസ്മിത അടുത്ത വര്‍ഷം വിവാഹിതയാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. മോഡലായ റോഹ്മാന്‍ ഷോള്‍ ആണ് സുസ്മിതയുടെ കാമുകന്‍. മക്കള്‍ക്കൊപ്പം മുംബൈയിലാണ് സുസ്മിത താമസിക്കുന്നത്. റിനി സെന്‍, അലീഷ സെന്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് സുസ്മിതയുടെ മക്കളുടെ പേര്. രണ്ടു കുട്ടികളെയും സുസ്മിത ദത്തെടുത്ത് വളര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.

