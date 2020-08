അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതും നടി സാറ അലിഖാനും കടുത്ത പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടന്റെ സുഹൃത്ത്. ഇരുവരും കടുത്ത പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ബോളിവുഡ് മാഫിയയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് സാറ സുശാന്തമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു

‘ കേദാർനാഥ് സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു… സുശാന്തും സാറയും കടുത്ത പ്രണയത്തിലായിരുന്നു… അവർ പിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അടുത്തിരുന്നു…കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് പോലെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹമായിരുന്നു അത്. ഇരുവരും പരസ്പരം വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, അത് ഇന്നത്തെ ബന്ധങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. സുശാന്തിനൊപ്പം സാറയ്ക്കും സുശാന്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവരോടും ആത്മാർത്ഥമായ ആദരവുണ്ടായിരുന്നു… അത് കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ആരെങ്കിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ.. ബോളിവുഡ് മാഫിയയുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണമാണോ, സോഞ്ചിരിയയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പരാജയത്തിനു പുറകെ സുശാന്തുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ സാറ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെടുന്നു,”-ഇയാളുടെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

സുശാന്ത് സിങ്ങ് രജ്പുത് നായകനായെത്തിയ കേദാർനാഥിലൂടെയാണ് സാറ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ മരണ ശേഷം ചർച്ചയായി മാറിയ ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെ പേരിൽ പഴി കേട്ടവരിൽ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെയും അമൃത സിങ്ങിന്റെയും മകൾ സാറയുമുണ്ടായിരുന്നു.

