സുശാന്ത് സിം​ഗ് രജ്പുത്തിൻെറ മരണത്തിൽ ഞെട്ടലിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകവും ആരാധകരും. ജൂൺ 14 നാണ് സുശാന്തിനെ ബാന്ദ്രയിലുള്ള വസതിയിൽ തുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. അദ്ദേ​ഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ഏറെ വിഷമിക്കുന്നതിലൊരാൾ നടിയും മുൻകാമുകിയുമായ അങ്കിത ലൊഖാൻഡെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് നടന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് സന്ദീപ് സിം​ഗ്. ടെലിവിഷൻ രം​ഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന കാലത്താണ് സുശാന്തും അങ്കിതയും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. ആറ് വർഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ഇവർ വേർപിരിയുകയായിരുന്നു.

''സുശാന്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത കേട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയത്. അവന്റെ ശരീരം എടുക്കാനും പോസ്റ്റ് മാർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ പോലീസിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് അങ്കിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളായിരുന്നു. കാരണം അവൾക്കിതൊരിക്കലും സഹിക്കാനാകില്ല. ഞാൻ അങ്കിതയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ അവൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല. എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്കിതയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. എന്നെ കണ്ടതും അവൾ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇതിന് മുൻപൊരിക്കലും അവൾ അത്രത്തോളം വിഷമിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.''

സുശാന്തും റിയ ചക്രബർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്നും സന്ദീപ് സിം​ഗ് പറഞ്ഞു. അതെക്കുറിച്ചൊന്നും സുശാന്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

''അങ്കിത സുശാന്തിന് കാമുകി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കരുതൽ എന്താണെന്ന് സുശാന്ത് അറിയുന്നത് അങ്കിതയിലൂടെയാണ്. ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ വേർപിരിഞ്ഞു. അവൾ അവനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു''- സന്ദീപ് സിം​ഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

