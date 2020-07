ബോളിവുഡിനെയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുത് ജീവിതത്തോട് വിട പറ‍ഞ്ഞത്. ഇന്നും സുശാന്തിന്റെ മരണം നൽകിയ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ല താരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. ഇപ്പോഴിതാ തങ്ങളുടെ പ്രിയ താരത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി റോഡിന് സുശാന്തിന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ ബിഹാറിലെ പർണിയയിലുള്ള നാട്ടുകാർ.

ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്.

‍റിപ്പാേർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് മധുബനിയിൽ നിന്ന് മാതാ ചൗക്ക് വരെ പോകുന്ന റോഡിന് സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുത് റോഡ് എന്നും ഫോർഡ് കമ്പനി കവലയ്ക്ക് സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുത് ചൗക്ക് എന്നുമാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 14 നാണ് മുംബൈയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ സുശാന്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. വിഷാദ രോ​ഗത്തിന് അടിമയായിരുന്നു സുശാന്തെന്നും ഇതാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് നി​ഗമനങ്ങൾ. അതേ സമയം സുശാന്ത് അവസാനമായി വേഷമിട്ട ദിൽ ബെചാര എന്ന ചിത്രം റിലീസിനെത്തുകയാണ്. മുകേഷ് ചബ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഈ മാസം 24-ന് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് റിലീസ്.

