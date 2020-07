നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രജ്പുതിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ പോലീസ് നടി കങ്കണ റണൗത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കും. കങ്കണയുടെ വക്കീൽ ഇഷാകരൺ സിങ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ പോലീസ് നടിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മണാലിയിലെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് കങ്കണ ഇപ്പോഴുള്ളത്. മൊഴിയെടുക്കാൻ കങ്കണ നേരിട്ട് ഹാജരാകില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരണമെന്നും കങ്കണയുടെ വക്കീൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മൊഴിയെടുക്കാനായി മണാലിയിലേക്ക് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ അയയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

