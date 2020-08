നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷികളിലൊരാളായിരുന്നു നടൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിൽപൂട്ട് നിർമിച്ച കൊല്ലൻ. ജൂൺ 14ന് നടനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുവാനായി ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുറിയിലേക്ക് കടക്കരുതെന്നും ഉടനെ തിരിച്ചുപോകണമെന്നും തന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ പൂട്ട് നിർമ്മിച്ച കൊല്ലൻ. സീ ന്യൂസിനോടാണ് ഇയാൾ പ്രതികരിച്ചത്.

റഫീക്ക് ചാബീവാലാ എന്നയാളാണ് സുശാന്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിൽപൂട്ട് നിർമിച്ചത്. ജൂൺ 14ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:05ന് സിദ്ധാർഥ് പിതാനി എന്നയാളാണ് തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും ബാന്ദ്രയിലെ പൂട്ടിയിട്ട ഒരു വീട് തുറക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞു. വാതിൽപൂട്ടിന്റെ ചിത്രം വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശമായി അയയ്ക്കാൻ താൻ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അത് അയച്ചു കിട്ടി. അത് നടൻ സുശാന്ത് രാജ്പുത്തിന്റെ വീടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. റഫീക്ക് പറയുന്നു. തന്നെ വിളിച്ചതാരാണെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നാട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ സിദ്ധാർഥ് എന്നയാളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും മനസ്സിലായി.

സ്ഥലം പറഞ്ഞുതന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സഹായിയെയും കൂട്ടി ഫ്ലാറ്റിന്റെ ആറാം നിലയിലെത്തി. ഒരു മുറിയുടെ പൂട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിയാത്തതിനാൽ പൊളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു പറഞ്ഞു. ഉള്ളിൽ നിന്നും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം ജോലി നിർത്താനും പറഞ്ഞു.

പൂട്ട് ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ചാണ് തുറന്നത്. 2000 രൂപ കൂലിയും ലഭിച്ചു. പൂട്ട് പൊളിച്ചയുടൻ അവിടെ നിന്നും പോകാനും പറഞ്ഞു. മുറിയിലേക്ക് നോക്കാനോ കയറാനോ പാടില്ലെന്നും തന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും പോകുന്നതിനിടയിൽ നടന്റെ സഹോദരിയെ കണ്ടു. റഫീക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

കേസെടുത്ത സിബിഐ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുംബൈ പോലീസിന് നേരത്തെ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു.

Content Highlights :sushant singh rajput suicide case prime witness keymaker speaks to zee news not allowed to enter the room