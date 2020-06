സുശാന്ത് സിം​ഗ് രജ്പുത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ സൽമാൻ ഖാൻ, സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ കരൺ ജോഹർ, സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി, നിർമാതാവ് ഏക്ത കപൂർ എന്നിവർക്കെതിരേ കേസ്. അഭിഭാഷകൻ സുധീർ കുമാർ ഓജയാണ് സെക്‌ഷൻ 306, 109, 504, 506 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ ബീഹാർ മുസാഫർപുർ കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

I have filed a case against 8 people including Karan Johar, Sanjay Leela Bhansali, Salman Khan & Ekta Kapoor under Sections 306, 109, 504 & 506 of IPC in connection with actor Sushant Singh Rajput's suicide case in a court in Muzaffarpur, Bihar: Advocate Sudhir Kumar Ojha pic.twitter.com/9jNdqvXVKr