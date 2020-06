അന്തരിച്ച നടൻ സുശാന്ത് സിം​ഗ് രജ്പുത്തുമായുള്ള അവസാന സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവ് കൃഷ്ണ സിം​ഗ്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സുശാന്ത് സൂചന നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചുവെന്നും പിതാവ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സുശാന്ത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കോവിഡ് ഭീതി വിട്ടൊഴിയാതെ വിവാഹം നടത്താൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ പെൺകുട്ടായാരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല".

പിതാവിനെ കൂടാതെ സമപ്രായക്കാരനായ ഒരു ബന്ധുവിനോടും സുശാന്ത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ബന്ധക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് മുംബെെയിൽ സുശാന്തിനും ഭാവി വധുവിനും ഒരു വിരുന്നൊരുക്കാനും പദ്ധിതിയിട്ടിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ദുരന്തം അരങ്ങേറിയത്.

റിയ ചക്രബർത്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്നും നടി അങ്കിത ലൊഖാൻഡെയുമായുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സുശാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെന്നും കൃഷ്ണ സിം​ഗ് പറയുന്നു. ടെലിവിഷൻ രം​ഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന കാലത്താണ് സുശാന്തും അങ്കിതയും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. ആറ് വർഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ഇവർ വേർപിരിയുകയായിരുന്നു.

താനും സുശാന്തും നവംബറിൽ വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിയ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പുതിയൊരു വീടുവാങ്ങാനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ വഴക്കുണ്ടാവുകയും സുശാന്തിന്റെ വീട് വിട്ട് പോരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന് ശേഷവും സുശാന്തും റിയയും ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് പോലും സുശാന്തുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിയ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ 14 നാണ് ബാന്ദ്രയിലുള്ള വസതിയിൽ സുശാന്തിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. വിഷാദരോ​ഗത്തെ തുടർന്നുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് നി​ഗമനം. അതേ സമയം സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകർ ആരോപിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Sushant Singh Rajput said he wanted to get married in February: Father reveals, Rhea Chakraborty