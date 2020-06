ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്‍പുതിന്റെ പേരിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബം. സുശാന്ത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സിനിമ, സയൻസ്, സ്പോർട്‍സ് മേഖലകളിൽ തത്പരരായ യുവപ്രതിഭകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കുടുംബം അറിയിച്ചു.

കുറിപ്പിലെ പ്രസക്ത ഭാ​ഗങ്ങൾ

വിട സുശാന്ത്! നിങ്ങളുടെ സുശാന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുൽഷൻ ആയിരുന്നു. സംസാര തത്പരനായ,മിടുക്കനായ, വലിയ ഹൃദയമുളള ഒരാൾ. എന്തു വിഷയത്തിലും അവൻ കൗതുകം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തടസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു സിംഹത്തിൻറെ ഹൃദയത്തോടെ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ അവൻ പിന്തുടർന്നു.ഉള്ളു തുറന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. കുടുംബത്തിൻറെ അഭിമാനവും പ്രചോദനവും അവനായിരുന്നു. അവൻറെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തു ആ ടെലിസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു. അതിലൂടെയാണ് ഏറെ താൽപര്യത്തോടെ അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നത്.

അവന്റെ ചിരി ഇനി കേൾക്കാനാവില്ല എന്ന, തിളങ്ങുന്ന ആ കണ്ണുകൾ ഇനി കാണാനാവില്ല എന്ന, ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാനിക്കാത്ത അവന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല. ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത ഒരു വിടവാണ് അവന്റെ നഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരാധകരോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവന്. ​ഗുൽഷനെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. പാട്നയിലുള്ള അവന്റെ വീട്, അവൻ ബാല്യം ചിലവിട്ട ആ വീട് അവന്റെ സ്മാരകമായി നിലകൊള്ളും. അതിൽ അവൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ, ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളും ടെലിസ്കോപ്പും ഫ്ളൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്ററുമടക്കം അവിടെ സൂക്ഷിക്കും.

അവന്റെ ഓർമകൾ എന്നെന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൻറെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരിക്കൽക്കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, പിന്തുണയ്ക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും.

സുശാന്തിൻറെ കുടുംബം

Content Highlights: Sushant Singh Rajput’s family to set up foundation to support young talent