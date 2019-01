ഡ്രീം വാരിയര്‍ പിക്ചേഴ്സ് നിര്‍മിച്ച്, ശെല്‍വ രാഘവന്‍ - സൂര്യ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന എന്‍.ജി.കെയുടെ ചിത്രീകരണം ചെന്നൈയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച നൂറ്റി ഇരുപതില്‍ പരം അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഓരോ പവന്‍ വീതമുള്ള സ്വര്‍ണ്ണ നാണയങ്ങള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കി ഏവരേയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൂര്യ.

ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയത് മുതല്‍ ചിത്രം മുടങ്ങിയതായും മറ്റും കിംവദന്തികള്‍ പ്രചരിച്ചു വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം അസ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് സൂര്യ - ശെല്‍വ രാഘവന്‍ ടീം.

എന്‍.ജി.കെയായി സൂര്യ എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സായ് പല്ലവിയും രാകുല്‍ പ്രീത് സിങ്ങുമാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് യുവന്‍ ശങ്കര്‍ രാജയാണ്. 2019 ഏപ്രിലില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

