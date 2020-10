സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'സൂരറൈ പോട്രി'ന്റെ റിലീസ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം താരം തന്റെ ട്വിറ്റർപേജിലൂടെ റിലീസ് നീട്ടിവെച്ച വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 30-ന് ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. വ്യോമയാന മേഖലയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങളും അനുമതികളും നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കേണ്ട അംഗീകാരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു.

