ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ മലയാളികളുടെ മനസിലെ ആക്ഷന്‍ ഹീറോ തിരിച്ചുവരുന്നു. വീണ്ടുമൊരു മാസ് ആക്ഷന്‍ എന്റര്‍ടെയിനറിന്റെ ഭാഗാമാകാന്‍ ഒരുങ്ങി നടന്‍ സുരേഷ് ഗോപി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാകെ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ് ലുക്കിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറിലെ ലുക്കാണിതെന്നാണ് അണിയറയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

നടന്റെ 250-ാം ചിത്രമായിരിക്കും നവാഗതനായ മാത്യൂ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമ. സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്റെ മകന്‍ അനൂപ് സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവു നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. ഇതിനു പിന്നാലെ ഈ പുതിയ ലുക്കിലുള്ള പടവും ആരാധകരില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണര്‍ത്തുന്നത്.

ജോജു ജോസഫ്, മുകേഷ് തുടങ്ങിയ വമ്പന്‍ താരനിരയും സിനിമയില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിനിമയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്. നടിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബോളിവുഡ് താരമാണ് നായിക വേഷത്തിലെത്തുകയെന്നാണ് സൂചന.

ജോണ്‍ ആന്റണി, രഞ്ജിത്ത് ശങ്കര്‍, ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍, അമല്‍ നീരദ് തുടങ്ങിയവരുടെയൊപ്പം സഹസംവിധായകനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാത്യൂ തോമസ്. ഇവരുടെ ഹിറ്റ് സിനിമകളായ വരത്തന്‍, പ്രേതം 2, ഉണ്ട, കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ മാത്യൂ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. 1997-ല്‍ ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ലേലം പോലൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഇതുമെന്നാണ് അണിയറക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

വലിയ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം മാസ് ആക്ഷന്‍ എന്റര്‍ടെയിനറായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഏപ്രിലില്‍ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാനിരുന്ന ചിത്രം കൊറോണ വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് നീട്ടി വെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

പുതിയ ലുക്ക് വൈറലായതിനു പിന്നാലെ ഇത് പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ കടുവ എന്ന സിനിമയിലെ ലുക്കാണെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം തള്ളി ഇത് മാത്യൂ തോമസിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിനായി ചെയ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്ത ലുക്കാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു.

