പത്തനാപുരം സ്വദേശിയായ ജയലക്ഷ്മി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സമ്മാനം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഏല്‍പ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എംപി. പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് ജയലക്ഷ്‍മി താന്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ പേര വൃക്ഷത്തൈ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നല്‍കുന്നത്. ജയലക്ഷ്‍മിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം താനിത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിക്കാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തൈ കൈമാറുന്ന ചിത്രം സഹിതമാണ് ജയലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് താൻ പാലിച്ചുവെന്ന് സുരേഷ് ​ഗോപി വ്യക്തമാക്കിയത്.

സുരേഷ് ​ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ്

പത്തനാപുരത്തെ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചിന്താശീലയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി നട്ടുവളര്‍ത്തിയ വൃക്ഷത്തൈ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ വളരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ​ഗാന്ധിഭവൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ‍ജയലക്ഷ്മി എനിക്ക് കൈമാറിയ പേര വൃക്ഷ തൈ വാക്ക് പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് ഇന്നലെ കൈമാറി. പ്രധാനമന്ത്രി അത് തുറന്ന മനസോടെ സ്വീകരിക്കുകയും തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ വളപ്പില്‍ അത് നടാമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുകയും ചെയ്തു.

പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് മോള് കൊടുത്തയച്ച ചെടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇത് നട്ടിട്ട് പത്തനാപുരത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തൈ എന്റെ മുറ്റത്ത് വളരുന്നു എന്നൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതും നാളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ്, ശുദ്ധ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം

content highlights : suresh gopi handed over guava sapling to prime minister given by jayalakshmi from Gandhi Bhavan