സുരേഷ് ​ഗോപി, ജയറാം, മഞ്ജുവാര്യർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേമിന്റെ 23-ാം വാർഷികത്തിൽ കുറിപ്പുമായി സുരേഷ് ​ഗോപി. അനാഥനായ ഡെന്നിസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. തന്റെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തി നിൽക്കുന്നതും തനിക്ക് പൂർണ തൃപ്തി നൽകിയതുമായ കഥാപാത്രമാണ് ഡെന്നീസ് എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു.

“മാന്ത്രിക വിദ്യകൊണ്ട് രാജകുമാരനായി മാറിയ തെണ്ടി ചെറുക്കന്റെ കഥ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥപോലെ വിചിത്രം. എന്റെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, എനിക്ക് പൂർണ്ണതൃപ്തി നൽകിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ബെത്‌ലഹേം ഡെന്നിസ്. മാന്ത്രികത കാട്ടുന്ന അനാഥനായ കോടീശ്വരനെക്കാളുപരി മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഡെന്നിസിനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു..” സുരേഷ് ഗോപി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 1998 സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മോഹൻലാൽ നിരഞ്ജൻ എന്ന അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിലെ വിദ്യാസാ​ഗർ ഈണം നൽകിയ ​ഗാനങ്ങളും ഇന്നും സൂപ്പർഹിറ്റാണ്. കലാഭവൻ മണി, ജനാർദ്ധനൻ, സുകുമാരി, രസിക, മയൂരി, ശ്രീജയ, മഞ്ജുള എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.

content highlights : suresh gopi about his character in summer in Bethlehem manju warrier jayaram mohanlala sibi malayil