ഒരുകാലത്ത് മലയാളത്തില്‍ തരംഗമായ ചില ആക്ഷന്‍ ചിത്രങ്ങളിലെ തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകളിലൂടെയാണ് സുരേഷ്‌ഗോപി എന്ന നടനെ ആരാധകര്‍ മനസ്സിലേറ്റിയത്. നടനെന്നതിലുപരി നിരവധി സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്കിറങ്ങിയ നടന്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതിനുപിന്നാലെയും എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ വിമര്‍ശന ശരങ്ങളുമായി പലരും അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു.

വിമര്‍ശനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് പോവാന്‍ പറ പറ്റങ്ങളോട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ താരം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു.- 'പരിഹസിച്ചവരോട് ഇതു തന്നെയേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതാണെന്റെ റിയാക്ഷന്‍.'

സുരേഷ്‌ഗോപിയുടെ വാക്കുകള്‍

'പോവാന്‍ പറ പറ്റങ്ങളോട്‌, അതാണെന്റെ റിയാക്ഷന്‍. വിമര്‍ശിക്കുന്നവരൊന്നും അതിനൊത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനിടയിലും അവരൊന്നാലോചിക്കണം. ഞാനെന്താണ് ചെയ്തിട്ടുളളത്. അവരോടുള്ള ഉത്തരമാണ്. അവരോടുള്ള താക്കീതുമതാണ്. അവരില്‍ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നടനായും അവതാരകനായുമെല്ലാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടിയ പണമുപയോഗിച്ചേ ഞാനെന്തും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും എനിക്കു പറയാനിഷ്ടമേയല്ല.. എങ്കിലും കുരു പൊട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളവരുടെ കുരുവും കിണ്ടിയും ഒക്കെ പൊട്ടട്ടെ, നല്ലതാ' സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

കോളേജില്‍ എസ് എഫ് ഐയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും അനുസരണയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി തന്നെയായിരുന്നു ഞാന്‍. അധ്യാപകര്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി. പിണക്കം വന്നാല്‍ പിണങ്ങും. ചിരിവന്നാല്‍ ചിരിക്കും. ദേഷ്യംവന്നാല്‍ അങ്ങനെ. അന്നും ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു.

ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സുരേഷ്‌ഗോപി മലയാളസിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ്. വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വരവ്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവ്. അനൂപ് സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സുരേഷ് ഗോപി-ശോഭന ജോഡികളാണ് സിനിമയിലെത്തുക.

Content Highlights : suresh gopi about criticisms against him in social media