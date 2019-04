സെക്കന്റ് ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും സണ്ണി വെയ്‌നും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നത്. ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളായി അഭിനയിച്ചു തകര്‍ത്ത ലാല്‍, കുരുടി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ ഇന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്നു. ജീവിതത്തിലും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവര്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹിതനായ സണ്ണി വെയ്‌നിന്റെ വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ അതിലും മിന്നും താരമായി നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും ഭാര്യ അമല്‍ സൂഫിയയും. ഈ ദിവസത്തിനായി വളരെ നാളായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു താനുമെന്നും ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ തന്നെ സണ്ണിച്ചന് കിട്ടിയന്നാണ് വേദിയിലെത്തി സണ്ണി വെയ്‌നിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞത്. ദുല്‍ഖറിന്റെ കമന്റ് കേട്ട് ഭാര്യ അമലും സണ്ണി വെയ്‌നും രഞ്ജിനിയും കൂടിച്ചിരിച്ചു.

വിവാഹദിനത്തില്‍ സണ്ണിച്ചനും കുഞ്ഞുവിനും ആശംസകളെന്നെഴുതിയൊരു കുറിപ്പും ദുല്‍ഖര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു. ഈ ദിവസത്തിനായി ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരുടെയും വിവാഹചിത്രം ഏറെ സന്തോഷം തരുന്നെന്നുമാണ് ദുല്‍ഖര്‍ കുറിച്ചത്.

കൊച്ചിയില്‍ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗൗതമി നായര്‍, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍, അനു സിത്താര, 96 എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ കുട്ടിജാനുവായി എത്തി പ്രേക്ഷക മനസില്‍ ഇടം നേടിയ ഗൗരി ജി കിഷന്‍, പേര്‍ളി മാണി, വിജയ്ബാബു, ജയസൂര്യ, അഹാന കൃഷ്ണകുമാര്‍, നീരജ് മാധവ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, അജു വര്‍ഗീസ്, സാനിയ ഇയ്യപ്പന്‍, ദുര്‍ഗ കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രന്‍സ്, കാളിദാസ് ജയറാം, ശ്രിന്റ, മുത്തുമണി, അപ്പാനി ശരത്, സംവിധായകരായ അരുണ്‍ ഗോപി, സക്കറിയ മുഹമ്മദ്, തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights : Sunny Wayne wedding reception at kochi video Dulquer Salman and other stars