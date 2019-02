കൊച്ചി: പ്രണയദിനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി സണ്ണി ലിയോണ്‍. ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന വാലന്റൈന്‍സ് നൈറ്റ് പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് സണ്ണി ലിയോണ്‍ പിന്‍മാറി. ട്വിറ്ററിലൂടെ താരം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

എല്ലാവരോടും ക്ഷമചോദിക്കുന്നു. കൊച്ചിയില്‍ നടക്കുന്ന വാലന്റൈന്‍സ് പരിപാടിയില്‍ ഞാന്‍ പങ്കെടുക്കില്ല. പരിപാടിയുടെ പ്രമോട്ടര്‍മാര്‍ വാഗ്ദ്ധാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുന്നതെന്നും അവര്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒപ്പം ചുവപ്പ് ക്രോസ്മാര്‍ക്ക് ചെയ്ത പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററും സണ്ണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിഫലത്തെ ചൊല്ലി സംഘാടകരുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് താരം പിന്‍മാറിയതെന്നാണ് സൂചന. അതേ സമയം ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംഘാടകര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Sorry everyone I will not be attending this Cochin Valentines event due to promoter defaulting on their commitments!



Can’t wait to see you all at the Vanita Awards March 2nd on stage! Back in Cochin!! pic.twitter.com/qOsWqH3MjN