മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി വൈശാഖ് ഒരുക്കുന്ന മധുരരാജയിലേതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റര്‍ വ്യാജമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. മധുരരാജയുടെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റര്‍ എന്ന രീതിയില്‍ വ്യപകമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്ററാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

സണ്ണി ലിയോണിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ തങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സിനിമയില്‍ ഒരു ഗാനരംഗത്തില്‍ സണ്ണി ലിയോണ്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് നേരത്തേ വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിച്ചിരുന്നു. ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി സണ്ണി കൊച്ചിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

സിനിമയുടെ റീ റെക്കോഡിങ് ജോലികള്‍ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ഏപ്രില്‍ 12 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

Content Highlights: sunny leone with mammootty poster is fake says Madhuraraja crew, vysakh, movie release