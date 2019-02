ബോളിവുഡ് നടി സണ്ണി ലിയോണ്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രം രംഗീലയുടെ പൂജ ഗോവയില്‍ നടന്നു. സന്തോഷ് നായര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രംഗീല എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സാന്ദ്രാ ലോപ്പസ് എന്ന ബോളിവുഡ് നടിയുടെ വേഷത്തില്‍ സണ്ണി എത്തുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മണിരത്നം, സച്ചിന്‍ എന്നീ സിനിമകള്‍ ഒരുക്കിയ സംവിധായകനാണ് സന്തോഷ് നായര്‍. ഗോവ, ചിക്കമംഗ്ലൂര്‍, ഹംപി എന്നിവിടങ്ങളാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്‍. വാട്ടര്‍ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില്‍ ജയലാല്‍ മേനോനാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ സനല്‍ എബ്രഹാം. ചിത്രസംയോജനം-രഞ്ജന്‍ എബ്രഹാം, കലാ സംവിധാനം-രാജീവ് കോവിലകം, മേക്കപ്പ്-പ്രദീപ് രംഗന്‍.

ധ്രുവന്‍, സലീം കുമാര്‍, അജു വര്‍ഗീസ്, ഹരീഷ് കണാരന്‍, ജോണി ആന്റണി, വിജയ രാഘവന്‍, രമേഷ് പിഷാരടി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

