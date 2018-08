പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തിന് വീണ്ടും സഹായഹസ്തം നീട്ടി ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോൺ. കേരളത്തിന് സഹായമായി സണ്ണി അഞ്ച് കോടി രൂപ നല്‍കി എന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, നൽകിയ തുക എത്രയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് സണ്ണി തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോഴിതാ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായവുമായി താരം രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നു.



സണ്ണിയും ഭര്‍ത്താവ് ഡാനിയല്‍ വെബ്ബറും കേരളത്തിലേക്ക് അരിയും പരിപ്പും കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രം സണ്ണി ലിയോൺ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. 1200 കിലോ അരിയും പരിപ്പുമാണ് സണ്ണി കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത്.

കുറച്ചു പേര്‍ക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇത് വളരെ ചെറുതാണെന്ന്. കേരളത്തിന് ഇനിയും സഹായം നല്‍കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വലിയ ഒരു സംരംഭത്തിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്. കേരളത്തിനെ സഹായിക്കാനായി ജുഹുവിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദി. നിങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു-സണ്ണി ലിയോണ്‍ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തിയതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡിലില്‍ നിന്ന് വന്ന ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പയിനിന്റെ അറിയിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ സണ്ണി റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തോടുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധതി അറിയിച്ചിരുന്നു.

ContentHighlights: sunnykaranjithkaur donates rice and daal to kerala, sunnykaranjithkaur donates 5 crores to kerala, kerala rain havoc, floods in kerala cheif minister relierf fund