ആഡംബര കപ്പലിലെ മയക്കുമരുന്ന്​ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ബോളിവുഡ്​ താരം ഷാരൂഖ്​ ഖാൻറെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്​ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നടൻ സുനിൽ ഷെട്ടി. ആര്യനൊരു കുട്ടിയാണെന്നും കേസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്‌ അതുവരെ ആ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നും സുനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ കൂടുമെന്നും യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണമെന്നും സുനിൽ ഷെട്ടി പറയുന്നു.

"റെയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട്​ പേരെ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യും. ആ കുട്ടി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കേസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതുവരെ ആ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ബോളിവുഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ കൂടും, ഓരോ നി​ഗമനങ്ങളിലെത്തും. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കൂ. യഥാർഥ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വരട്ടെ. അതൊരു കുട്ടിയാണ്, അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്". സുനിൽ ഷെട്ടി പറയുന്നു.

When a raid is conducted at a place, many people are taken into custody. We assume that a particular boy must have consumed it (drugs). The process is on. Let's give that child a breather. Let real reports come out: Actor Sunil Shetty on NCB raid at an alleged rave party