ഹൃത്വിക് റോഷനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ സഹോദരി രംഗോലി ചന്ദേല്‍ രംഗത്ത്. ഹൃത്വികിന്റെ സഹോദരി സുനൈനയുടെ അഭിമുഖം വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് രംഗോലിയുടെ ആരോപണം. താന്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ലെന്നും സുനൈന ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സുനൈന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും ബൈപോളാര്‍ ഡിസോഡറിന് ചികിത്സയിലാണെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വാസ്തവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയ സുനൈന, താന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഹൃത്വികിനെ ആക്രമിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കങ്കണയുടെ മാനേജര്‍ കൂടിയായ രംഗോലി.

സുനൈന കങ്കണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും മാപ്പ് തരണമെന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചുവെന്നും രംഗോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കങ്കണയും ഹൃത്വിക്കും തമ്മില്‍ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഹൃത്വിക് തന്റെ പി.ആര്‍ ടീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് സുനൈനയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് രംഗോലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രംഗോലിയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ വലിയ വിവാദത്തിനാണ് തിരികൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുനൈന സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചുവെങ്കില്‍ അത് സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് സഹിതം പുറത്ത് വിടാന്‍ ചിലര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Kangana Ranaut, Rangoli chandel reveals Hrithik Roshan's sister Sunaina called them asking to apologise