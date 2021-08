മൂവാറ്റുപുഴ: മലയാള സിനിമയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ടെലഗ്രാം പോലുള്ള ആപ്പുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നടപ്പിലാണ് സുമേഷ് ഗുഡ്ലക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടന്നെത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ബോധവത്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സുമേഷ് ഗുഡ്ലക്ക് കലാകാരനും സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്.

മൂവാറ്റുപുഴ നെഹ്‌റു പാര്‍ക്കില്‍നിന്നു തുടങ്ങിയ നടപ്പ് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ ജോസ് കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹ്രസ്വ സിനിമാ സംവിധായകരായ സനൂപ് മാറാടി, സിജു പുതിയേടത്ത്, ക്യാമറാമാന്‍ സന്ദീപ് മാറാടി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. സിനിമാ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്കെതിരേ കേന്ദ്ര - കേരള സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കാല്‍നട പ്രതിഷേധ യാത്ര.

