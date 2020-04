80-കളിലെ തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങളായിരുന്ന സുഹാസിനി മണിരത്നവും രേവതിയും. സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിന് പുറത്തുളള സൗഹൃദമാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ. ഇപ്പോഴിതാ ആ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് മനസ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം ലൈവിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും പരസ്പരം താങ്ങാവുന്ന തങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വളരെ അപൂര്‍വ്വമായേ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാറൂളളുവെങ്കിലും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നിച്ച് കടന്നുപോയവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു.

"എത്രയോ തവണ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രചോദനവും സ്‌നേഹവുമാണ് നീയെനിക്ക്. എന്നും പിന്തുണ നല്‍കുന്ന സുഹൃത്ത്. നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴുമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ.നീ ആരായി ഇരിക്കുന്നുവോ അതില്‍ സന്തോഷം. രേവതിയെക്കുറിച്ച് സുഹാസിനിയുടെ വാക്കുകൾ.

"വളരെ അപൂര്‍വ്വമായി സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങള്‍ , ഹായ് ബായ് ബന്ധമില്ല, എപ്പോള്‍ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും നീയവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹാസിനി. ജീവിതത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ആശയകുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോള്‍, എന്ത് പങ്കുവെക്കേണ്ടി വന്നാലും വിളിക്കും. വര്‍ഷങ്ങളായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹാസിനി... രേവതി പറയുന്നു

