തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി 41 വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് നടി സുഹാസിനി. മഹേന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘നെഞ്ചത്തെ കിള്ളാതെ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സുഹാസിനിയുടെ​ അഭിനയരംഗത്തേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം. 1980 ഡിസംബർ 12 നാണ് ചിത്രം റീലീസ് ചെയ്‌തത്‌.

“41 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജിയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ വിശ്വസിച്ചു. 41 വർഷത്തെ എന്റെ കരിയറിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ‘നെഞ്ചത്തെ കിള്ളാതെ’യിലെ നായികവേഷം ചെയ്യാൻ സമ്മതം മൂളാൻ എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ച എന്റെ ഗുരു അശോക് കുമാറിനും അച്ഛൻ ചാരുഹാസനും നന്ദി. ഡിസംബർ 12 എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്.” ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ‌ പങ്കുവച്ച് സുഹാസിനി കുറിച്ചു.

നെഞ്ചത്തെ കിള്ളാതെ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ആ വർഷത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം സുഹാസിനിയെ തേടിയെത്തി. പത്മരാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കൂടെവിടെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായാണ് സുഹാസിനി മലയാളത്തിലെത്തുന്നത്. തമിഴ്, മലയാളം, തെലുങ്കു, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെയെല്ലാം നായികയായി സുഹാസിനി വേഷമിട്ടു. സിന്ദുഭൈരവി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും സുഹാസിനിയെ തേടിയെത്തി.

Content Highlights : Suhasini about her first movie Nenjathai Killathe