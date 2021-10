കാക്കനാട്: മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ഒമർ ശരീഫ്, സജിൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷേ സീനിയർ വിദ്യാർഥി വിളിച്ച മമ്മൂട്ടിയെന്ന പേരാണ് ഹിറ്റായത്. സിനിമാ താരമാവുന്നതിനും ഏറെ മുമ്പ് മമ്മൂട്ടിയെ ആ പേരു ചൊല്ലി വിളിച്ച ഒരാളുണ്ട് - കുണ്ടന്നൂർ കുറ്റിച്ചാലിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ കെ.എ. ശശിധരൻ. കലാലയ കാലത്തെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് ഒരു തമാശയെന്നോണം നൽകിയ പേര് പിന്നീട് ഇത്രമേൽ പ്രശസ്തിയാർജിക്കുമെന്ന് അന്നോർത്തിരുന്നില്ല. കോളേജിൽ ‘മുഹമ്മദ് കുട്ടി’യെന്ന തന്റെ പഴഞ്ചൻ പേര് പുറത്തറിയിക്കാതെ ഒമർ ശരീഫായി നടക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അന്ന്. ആയിടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൈയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നതും സീനിയർ വിദ്യാർഥിയായ ശശിധരന്റെ കൈയിൽ കിട്ടുന്നതും. കാർഡിൽ യഥാർഥ പേരു കണ്ട ശശിധരൻ ഉറക്കെ ഡാ നിന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടിയെന്നാണല്ലേ എന്നു വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ആ വിളിപ്പേരാണ് പിന്നീട് മമ്മൂട്ടിയെന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ സ്വന്തം പേരായത്.

സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ സജിൻ എന്ന പേരും ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയാണ് ക്ലിക്കായത്. കൗമാരകാലത്തെ ഈ സംഭവം ശശിധരൻ ഭാര്യ കനകത്തോടും മക്കളോടുമെല്ലാം പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1993-ൽ ദൂരദർശൻ നിർമിച്ച ‘നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഇക്കാര്യം മമ്മൂട്ടി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ്‌ വിശ്വാസമായതെന്നു കുടുംബം പറയുന്നു. മിൽമ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ശശിധരൻ 2006-ൽ മരിച്ചു.

തിരുവാങ്കുളത്തെ മരുമകൻ സി.കെ. സുനിലിനും മകൾ ദിവ്യക്കുംപേരക്കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ശശിധരന്റെ ഫോട്ടോയുമായി ഭാര്യ കനകം



ദൂരദർശനിലെ പഴയ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലിട്ടപ്പോഴാണ്‌ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയുള്ളിൽ വീണ്ടും ഓർമകളുടെ തിരി തെളിഞ്ഞത്. മമ്മൂട്ടിയെ നേരിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാകാതെയായിരുന്നു ശശിധരന്റെ അന്ത്യം. അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മമ്മൂട്ടിക്ക് ഓർമയുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു ചെന്നു കാണുന്നതിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത്.

മകൾ ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവും കാക്കനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൂടിയായ സി.കെ. സുനിലിനുമൊപ്പം തിരുവാങ്കുളം കടുംഗമംഗലത്താണ് ഇവർ താമസം.



Content Highlights : stroy behind the name Mammootty, Megastars College senior Sasidharan rememberance