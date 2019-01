ഹോളിവുഡില്‍ തുടങ്ങിയ മീ ടൂ മുവ്‌മെന്റ് 2018 ല്‍ സിനിമാമേഖലയില്‍ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. നാനാ പടേക്കറിനെതിരേ തനുശ്രീ ദത്ത രംഗത്ത് വന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഒരുപാട് തുറന്ന് പറച്ചിലുകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. അതില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നടി ശ്രുതി ഹരിഹരന്‍ മുതിര്‍ന്നതാരം അര്‍ജുനെതിരേ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍. നിപുണന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ വച്ച് അര്‍ജുന്‍ മോശമായി പെരുമാറി എന്നതായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ ആരോപണം. ഒരുപാട് സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും താന്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് ശ്രുതി. വിനോദ വെബ്‌സൈറ്റായ ഫിലിം കമ്പാനിയന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രുതി മനസ്സു തുറന്നത്.

'ഞാന്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് ഒരുപാട് നടന്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.

നമ്മള്‍ കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് എന്താണ് നല്ല സ്പര്‍ശം അല്ലെങ്കില്‍ മോശം സ്പര്‍ശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതെന്റെ വ്യക്തപരമായ അനുഭവമാണ്. മൂന്നാമത് ഒരാള്‍ക്ക് അതില്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

എന്തുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഇത് നേരത്തേ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പലരും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ പറയാമായിരുന്നു. ഞാന്‍ ആ സമയത്ത് സംവിധായകനോട് ഇക്കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഞാന്‍ വളരെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ വേഷമാണ് ചെയ്തത്. ഇത്രമാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടും സിനിമയോടുള്ള അര്‍പ്പണബോധം കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ അയാളുമായി സഹകരിച്ചത്. അതൊരു തെറ്റാണോ, എനിക്കറിയില്ല.

ഇന്നും സ്ത്രീകള്‍ സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകത്തത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കില്‍ നാളെ എനിക്കൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നാള്‍ അവളോട് ഞാന്‍ എന്തു പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് മീ ടൂ മൂവ്‌മെന്റ് ഞാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്'- ശ്രുതി ഹരിഹരന്‍ പറഞ്ഞു.

