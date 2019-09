നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീകാന്ത് മുരളി വീണ്ടും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. പി.വി ഷാജികുമാറിന്റെ സ്ഥലം എന്ന കഥയാണ് ശ്രീകാന്ത് സിനിമയാക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും ഷാജികുമാറിന്റേത് തന്നെ. രാജീവ് രവിയാണ് ക്യാമറ.

പ്രിയദര്‍ശന്റെ പ്രധാന ചിത്രങ്ങളില്‍ സഹസംവിധായകനായിരുന്ന ശ്രീകാന്ത് മുരളി പരസ്യചിത്രരംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു. വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ നായകനായ എബി എന്ന ചിത്രമാണ് ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജു, വിജയ് സൂപ്പറും പൗര്‍ണ്ണമി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തു.

ടേക്ക് ഓഫ്, കന്യകാ ടാക്കീസ് എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം കഥാകൃത്ത് പിവി ഷാജികുമാര്‍ തിരക്കഥയെഴുതുന്ന ചിത്രവുമാണ്. സിനിമയുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പിന്നീട് പുറത്ത് വിടും.

