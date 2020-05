സാഹിത്യകാരി, സംവിധായിക എന്നീ നിലകളില്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതയാണ് ശ്രീബാല കെ മേനോന്‍. ലവ് 24*7 എന്ന ആദ്യചിത്രത്തിനു തന്നെ 2015ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരവും രാമു കാര്യാട്ട് പുരസ്‌കാരവും നേടിയ ശ്രീബാല സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വളരെ സജീവമാണ്. ലോക്ഡൗണില്‍ രസകരങ്ങളായ പോസ്റ്റുകള്‍ പങ്കുവെക്കാറുള്ള സംവിധായി വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം റേഷന്‍ കടയില്‍ പോയ രസകരമായൊരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ സാഹിത്യക്കാരിയും സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകയുമായ തന്റെ പേരിനു നേരെ തൊഴില്‍ എന്ന കോളത്തില്‍ ബാധകമല്ല എന്നെഴുതിക്കണ്ടപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥയാണ് ശ്രീബാല വിവരിക്കുന്നത്.

'ഇന്ന് റേഷന്‍ കടയില്‍ പോയി. ഇതിന് മുമ്പ് പോയത് ഒമ്പതിലോ പത്തിലോ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. റേഷന്‍ കടയുടെ മുന്നില്‍ നീണ്ട ക്യൂ. പിറകില്‍ നിന്ന ന്യൂജെന്‍ മില്ലേനിയല്‍ ബോയ് പബ്ജി ലൈറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഫോണില്‍ ഫ്രണ്ടിനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്യൂവില്‍ 15 മിനിറ്റ് ചിലവഴിച്ചു. പിന്നെയും നാലഞ്ച് പേര്‍ ക്യൂവില്‍ മുന്നില്‍ നിപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം എന്ന് കരുതി തുറന്നു . അച്ഛന്‍ അമ്മ രണ്ട് പേരുടേയും പേരിന് നേരെ തൊഴില്‍ എന്ന കോളത്തില്‍ റിട്ടയേഡ് കോളേജ് അദ്ധ്യാപകര്‍, അനിയന്റെ പേരിന് നേരെ എഞ്ചിനിയര്‍, എന്റെ പേരിന് നേരെ 'ബാധകമല്ല' എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരി , സിനിമക്കാരി എന്നിവര്‍ക്ക് വീട്ടിലുള്ള വില ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അരിയും, ഫ്രീ കിറ്റും മേടിച്ച് തൂക്കി കൊണ്ട് ഞാന്‍ അതേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു. ഇവര്‍ക്ക് വിഷമമാവണ്ട എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ പേര് വെട്ടി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ജീവിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ട് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റാത്ത ഞാന്‍ ആരായി???'

Content Highlights : sreebala k menon director facebook post about her name and occupation in ration card