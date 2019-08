ലോകമെങ്ങുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ മാര്‍വല്‍ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പടിയിറങ്ങുന്നു. സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സും മാര്‍വലിന്റെ ഉടമകളായ ഡിസ്‌നിയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്‌പൈഡര്‍മാനും മാര്‍വലും വഴിപിരിയുന്നത്. ലാഭവിഹിതം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത തര്‍ക്കമാണ് ഇവരുടെ വഴിപിരിയലിന് വഴിവച്ചത്. സോണിക്കാണ് കോമിക് കഥാപാത്രമായിരുന്ന സ്‌പൈഡര്‍മാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം.

സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ അവകാശം വേണമെന്ന ഡിസ്‌നിയുടെ ആവശ്യം നിരാശാജനകമാണ്. മാര്‍വല്‍ പ്രസിഡന്റ് കെവിന്‍ ഫെയ്ജായിരിക്കില്ല തുടര്‍ന്നുള്ള സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാതാവ്-സോണി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍വല്‍ പ്രസിഡന്റ് കെവിന്‍ ഫെയ്ജിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് വാസ്തവത്തില്‍ സോണിയെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നൊരു റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കെവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാര്‍വലുമായി വഴിപിരിയുന്ന കാര്യം സോണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

മാര്‍വല്‍ കോമിക്‌സിന്റെ ഉടമസ്ഥതിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌പൈഡര്‍മാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 1999ലാണ് സോണി സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അഞ്ച് സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ ചിത്രങ്ങളാണ് സോണി സ്വന്തം നിലയില്‍ ഒരുക്കിയത്. മൂന്നെണ്ണത്തില്‍ ടോബി മഗ്വയറും രണ്ടെണ്ണില്‍ ആന്‍ഡ്ര്യു ഗാര്‍ഫീല്‍ഡുമായിരുന്നു നായകര്‍. 2015ലാണ് ഡിസ്‌നിയും മാര്‍വലുമായി സോണി കൈകോര്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് അഞ്ച് മാര്‍വല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ക്യാപ്റ്റന്‍ അമേരിക്ക: സിവില്‍ വാര്‍, സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ ഹോം കമിങ്, അവഞ്ചേഴ്‌സ്: ഇന്‍ഫിനിഷ് വാര്‍, അവഞ്ചേഴ്‌സ്: എന്‍ഡ്‌ഗെയിം, സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍: ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോം. ഇതില്ലെല്ലാം സ്‌പൈഡര്‍മാന്റെയും പീറ്റര്‍ പാര്‍ക്കറുടെയും വേഷം ചെയ്തത് ടോം ഹോളണ്ടാണ്. ജൂണ്‍ 26നാണ് അവസാന ചിത്രമായ സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍: ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോം റിലീസ് ചെയ്ത്.

