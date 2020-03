മോഹന്‍ലാലിന്റെ എക്കാലത്തെയും അനശ്വര കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ ആടുതോമയെ സമ്മാനിച്ച സ്ഫടികം റീറിലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍ തന്നെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. സിനിമയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാര്‍ഷികമായ മാര്‍ച്ച് 30ന് സംവിധായകന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പുതിയ സ്ഫടികത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട്:

'കൊറോണ വൈറസ് ജാഗ്രതയിലും ഭയത്തിലും ജനം കഴിയുകയല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ പോസ്റ്റര്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്യണോയെന്നു മോഹന്‍ലാല്‍ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളില്‍ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ പോസ്റ്റര്‍ ലോഞ്ച് മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു തോന്നി. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തില്‍ അടുത്ത പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങും.'

സ്ഫടികത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍ വീണ്ടും വാചാലനായി. 'നിരവധി തവണ ടിവിയിലും ഇന്റര്‍നെറ്റിലുമെല്ലാം സിനിമ കണ്ടാസ്വദിച്ച പുത്തന്‍ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സ്ഫടികം വീണ്ടും തീയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ തീയേറ്റര്‍ അനുഭവം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക്. 4 കെ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ശബ്ദ ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങളോടെയാണ് സിനിമയെത്തുന്നത്. 2 കോടി രൂപയാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെലവിട്ടത്. അന്ന് മാഗ്നം ഓപോസില്‍ സാധാരണയായി ലഭിക്കാത്ത ലെന്‍സുകള്‍ വച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഈസ്റ്റ്മാന്‍ നെഗറ്റീവില്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ അമേരിക്കയില്‍ പോയി വാമിങ് കഴിഞ്ഞെത്തിയപ്പോള്‍ വേറെ ലെവലായി. ഇപ്പോള്‍ 30 ശതമാനം പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ചെന്നൈയിലെ പ്രസാദ് ലാബിലാണ് റിസ്‌റ്റോറേഷന്‍ പണികള്‍ നടക്കുന്നത്. 26 ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോര്‍ ഫ്രെയിംസ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ശബ്ദമിശ്രണം. ഇനി കൊറോണ കെടുതികള്‍ കഴിഞ്ഞുവേണം മുമ്പോട്ടു നീങ്ങാന്‍. ജൂതന്റെ ചിത്രീകരണവും നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.'

'ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം ഇപ്പോള്‍ മുടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ടൈറ്റിലിങിലും മേക്ക് ഓവര്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ സിനിമയില്‍ പുതിയ ചില ഷോട്ടുകള്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്.' ഭദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

