പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ വച്ചു നടന്ന വിരുന്നില്‍ നേരിടേണ്ടി വന്ന വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്ന് ഗായകന്‍ എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മോദി ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, ആമീര്‍ ഖാന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

വിരുന്നില്‍ കയറുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ വാങ്ങി വച്ചുവെന്നും ടോക്കണ്‍ നല്‍കിയെന്നും എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മോദിക്കൊപ്പമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ സെല്‍ഫി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്നും ഇത് തന്നില്‍ ആശയകുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും എസ്.പി.ബി കുറിച്ചു.

മോദിക്കൊപ്പമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് ഗായകന്റെ വിമര്‍ശനം. ഒക്ടോബര്‍ 29 നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ വച്ച് വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ വാങ്ങിവച്ചുവെന്ന് എസ്.പി.ബി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

