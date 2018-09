അഭിനയ മികവ് കൊണ്ടും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും പ്രേക്ഷക പ്രീതി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍. ഗപ്പി സംവിധായകന്‍ ജോണ്‍ പോളിന്റെ അടുത്ത സംവിധാന സംരംഭമായ അമ്പിളിയില്‍ ടൈറ്റില്‍ വേഷത്തിലാണ് സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ എത്തുന്നത്.

ചിത്രത്തിനായി തന്റെ കൈയിലെ ടാറ്റു മേക്കപ്പിട്ട് മറയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രം അക്കൗണ്ടിലൂടെ സൗബിന്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ നിറത്തോട് ഇണങ്ങുന്ന മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ടാറ്റു മറയ്ക്കുകയാണ് സൗബിന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

നസ്രിയ നസീമിന്റെ സഹോദരന്‍ നവിന് നസീം പുതുമുഖം തന്‍വി റാം എന്നിവര്‍ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി, ബെംഗലൂരു, ലഡാക്ക്,ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്‍. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലിസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ContentHighlights:Sowbin shaheer new movie ambili, sowbin shaheer removes tatoo for his new movie, nasriya nazim Brother debut movie