റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമായി അണ്ടര്‍വാട്ടര്‍ ഷൂട്ട് നടത്തിയ സൗത്ത് കൊറിയന്‍ നടിക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ. ദ കിങ്, മോണ്‍സ്റ്റര്‍ സീരിസ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ലീ ലിയോളിനാണ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്.

ലോ ഓഫ് ജങ്കിള്‍' എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമായി കടലിലിറങ്ങിയ നടി വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളെ പിടിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. തായിലിന്റില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഷോ ചിത്രീകരിച്ചത്. തായ്‌ലന്റ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍ 30 ന് പ്രസ്തുത എപ്പിസോഡ് തായ്‌ലന്റിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതോടെ നടിക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. തുടര്‍ന്ന് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

നടിക്ക് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങള്‍ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണെന്ന് ചാനല്‍ അധികൃതര്‍ വാദിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും പോലീസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് 50000 രൂപ പിഴയും അഞ്ച് വര്‍ഷം തടവും വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

