തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ താരം ആനന്ദി വിവാഹിതയായി. സഹസംവിധായകനായ സോക്രട്ടീസ് ആണ് വരൻ. വാറങ്കല്ലിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തിയ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

തെലുങ്ക് ചിത്രമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൂടെ അഭിനയരം​ഗത്തേക്ക് എത്തിയ രക്ഷിത എന്ന ആനന്ദി കയൽ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മാരി ശെൽവരാജിന്റെ പരിയേറും പെരുമാൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികാ കഥാപാത്രവും ഏറെ പ്രശംസ നേടി. തൃഷ ഇലാന നയൻതാര, വിസാരണൈ, പാണ്ടി​ഗൈ, എനക്ക് ഇന്നൊരു പേര് ഇരുക്കും എന്നിവയാണ് മറ്റ് ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾ.

ഇത് കൂടാതെ ആനന്ദി നായികയായെത്തുന്ന പത്തോളം ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Today at ⁦@anandhiactress⁩ & #socrates wedding wishing a beautifull couple happy married life with all prosperity ⁦@JSKfilmcorp ⁦@pjaijo⁩ ⁦@NaveenFilmmaker⁩ ⁦ pic.twitter.com/mYrqK1MBqN