മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ബി.സി.സി.ഐ അധ്യക്ഷനുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു. സൗരവ് ഗാംഗുലി തന്നെയാണ് ഈ വിവരം പങ്കുവച്ചത്. ലൗ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ ലൗ രഞ്ചന്‍, അങ്കുര്‍ ഗാര്‍ഗ് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

'ക്രിക്കറ്റാണ് എന്റെ ജീവിതം. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തല ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ക്രിക്കറ്റ് തന്നു. ഒപ്പം മനോഹരമായ യാത്രയും. ഈ യാത്രയെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനിലെത്തിക്കാന്‍ ലൗ ഫിലിംസ് ബയോപിക്ക് ചെയ്യുന്നതില്‍ അതിയായ ആനന്ദമുണ്ട്'- സൗരവ് ഗാംഗുലി കുറിച്ചു.

ഗാംഗുലിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നേരത്തേ വന്നിരുന്നു.

Cricket has been my life, it gave confidence and ability to walk forward with my head held high, a journey to be cherished.

Thrilled that Luv Films will produce a biopic on my journey and bring it to life for the big screen 🏏🎥@LuvFilms @luv_ranjan @gargankur @DasSanjay1812