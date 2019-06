നടന്‍ സൗബിന്‍ ഷാഹിറിനും ഭാര്യ ജാമിയയ്ക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വിവരം ആരാധകര്‍ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് സൗബിന്‍ താനൊരു അച്ഛനായ വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. മെയ് 10 നായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം. ഭാര്യക്കൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് സൗബിന്‍ അന്ന് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം ഒരു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞു മകന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സൗബിന്‍. ഒര്‍ഹാന്‍ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. സൗബിനൊപ്പം ജാമിയയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

ഒട്ടനവധി പേര്‍ സൗബിനും കുടുംബത്തിനും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി.

2017 ഡിസംബര്‍ 16 നായിരുന്നു സൗബിനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ജാമിയ സഹീറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം ജയസൂര്യയ്‌ക്കൊപ്പം സൗബിന്‍ പങ്കിടുകയായിരുന്നു. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സൗബിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത വൈറസാണ് സൗബിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം.

Content Highlights: soubin shahir post new pictures of son orhan with wife jamiya. family. movies, Instagram