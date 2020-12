കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ നടൻ സോനു സൂദ് 10 കോടി വായ്പയെടുത്തുവെന്ന് റിപ്പോർ‌‌ട്ടുകൾ. ജുഹുവിലും ബാന്ദ്രയിലുമായി തന്റെയും ഭാര്യ സൊണാലി സൂദിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എട്ടോളം കെ‌ട്ടിടങ്ങൾ പണയം വച്ചാണ് നടൻ പണം സമാഹരിച്ചത്. അതിൽ ആറ് ഫ്ലാറ്റുകളും രണ്ട് കടകളും ഉൾ‌പ്പെ‌ടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ പറയുന്നു.

കൊറോണക്കാലത്ത് അനേകം സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം നൽകി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിയാണ് സോനു സൂദ്. ലോക് ഡൗണിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബസ് ഒരുക്കി നൽകിയ നടൻ ലോക് ഡൗൺ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജോലിനഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപുരിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാത്ത നിർധനർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി.

ഇതു കൂടാതെ മൊബെെൽ നെറ്റ് വർക്ക് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ ഓൺലെെൻ പഠനം തകരാറിലായ കുട്ടികൾക്ക് ടവർ സ്ഥാപിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരിയാനയിലെ മോർനിയിലുള്ള ദാപന ​ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടൻ സഹായ ഹസ്തവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നത്. ​ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികാലത്ത് ആയിരത്തിലേറെ സാധാരണക്കാർക്കാണ് സോനു സൂദ് കെെത്താങ്ങായത്.

കോവിഡ്‌ കാലത്തെ സന്നധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ നിരവധി അംഗീകരങ്ങളും സോനു സൂദിനെ തേടിയെത്തി. സോനു സൂദുവിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ എസ്‌ഡിജി സ്‌പെഷ്യല്‍ ഹ്യുമനറ്റേറിയന്‍ ആക്ഷന്‍ അവാര്‍ഡ് നൽകി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആദരിച്ചു.

Content Highlights: Sonu Sood pledged 8 properties in Mumbai to raise Rs 10 crore for the needy, Covid 19 Lock down crisis