കൊറോണക്കാലത്ത് അനേകം സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം നൽകി നല്ല വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന താരമാണ് ബോളിവുഡ് താരം സോനു സൂദ്.

ലോക് ഡൗണിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബസ് ഒരുക്കി നൽകിയ നടൻ ലോക് ഡൗൺ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജോലിനഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപുരിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാത്ത നിർധനർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികാലത്ത് ആയിരത്തിലേറെ സാധാരണക്കാർക്കാണ് സോനു സൂദ് കെെത്താങ്ങായത്.

ഇപ്പോൾ മൊബെെൽ നെറ്റ് വർക്ക് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ ഓൺലെെൻ പഠനം തകരാറിലായ കുട്ടികൾക്ക് ടവർ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയാണ് സോനു സൂദ് താരമാകുന്നത്. ഹരിയാനയിലെ മോർനിയിലുള്ള ദാപന ​ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടൻ സഹായ ഹസ്തവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നത്. ​നെറ്റ് വർക്ക് മോശമായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങിയ വാർത്ത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് സോനു സൂദ് അറിഞ്ഞത്. മൊബെെൽ ഫോണുമായി മരത്തിൽ കയറി നെറ്റ് വർക്ക് തേടുന്ന കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

No more climbing of trees anymore for your online classes.



Your village will have its own mobile tower this week. @Karan_Gilhotra https://t.co/b4xWwNjhiy