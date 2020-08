കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് യുവതിക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ബോളിവുഡ് നടൻ സോനു സൂദ്. ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗ്യ മിശ്ര എന്ന 22കാരിയാണ് അടിയന്തര കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സോനുവിനോട് സ​ഹായം അഭ്യർഥിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതനാണ് പ്ര​ഗ്യയുടെ പിതാവ് വിനോദ് മിശ്ര. ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു മിശ്രയുടെ കുടുംബം. കാൽമുട്ട് മാറ്റിവച്ചില്ലെങ്കിൽ ആജീവനാന്തകാലം കിടപ്പിലാവേണ്ടി വരും പ്ര​ഗ്യയ്ക്ക്.

ഇതോടെയാണ് തന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രഗ്യ സോനു സൂദിന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. "സർ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ.ഒരുപാട് തവണ അങ്ങയോട് ഞാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ കിടപ്പിലാകുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്കാകും." എന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ കുറിപ്പടിയ്ക്കൊപ്പം പ്ര​ഗ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സോനു സൂദ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റിലൂടെ തന്നെ പ്ര​ഗ്യയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു "ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ യാത്രകൾക്കുള്ള മാർ​ഗവും തയ്യാറാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും. വേഗം സുഖം ആകട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ" സോനു സൂദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

സോനുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്ര​ഗ്യയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി നിയോ​ഗിച്ച ഡോക്ടർ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. പ്രഗ്യയെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സൂദ് നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ധനസഹായത്തിന് പുറമേ പ്ര​ഗ്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് ഗാസിയാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രയും സോനു ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights :Sonu Sood Help Girl from Gorakhpur to Get Knee Replacement Surgery