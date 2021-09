മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ നടിയും മോഡലുമായ സോണിയ അഗര്‍വാള്‍ അറസ്റ്റിലായ കേസില്‍ തന്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും വലിച്ചിഴച്ചതിനെതിരേ പ്രതിഷേധവുമായി തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം സോണിയ അഗര്‍വാള്‍ രംഗത്ത്. മോഡലിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പകരം നടി സോണിയ അഗര്‍വാളിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളുമാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിനെതിരേയാണ് താരം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നേരിടേണ്ടി വന്ന മാനനഷ്ടത്തിനും നിരന്തരമുള്ള കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തതിനും താനും തന്റെ കുടുംബവും നേരിട്ട മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തിനും തന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ശക്തമായ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സോണിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ ദ്വിഭാഷാ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ തിരക്കുകളിലാണ് താനെന്നും യാതരു വിധ അന്വേഷണങ്ങളും കൂടാതെ തന്റെ പേരില്‍ ഇത്തരം വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും സോണിയ വ്യക്തമാക്കി.

P S - I will be taking appropriate legal action towards the concerned media houses and journalists for defamation and putting me and my family through this mental agony and shock caused by all the continuous calls and messages since morning