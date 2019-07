തെന്നിന്ത്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു സെല്‍വരാഘവന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ 2004-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 7 ജി റെയിന്‍ബോ കോളനി. രവി കൃഷ്ണയും സോണിയ അഗര്‍വാളും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ ചിത്രം സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഒന്നാകാന്‍ കഴിയാതെ പോയ കതിര്‍, അനിത എന്നീ കമിതാക്കളുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. തമിഴിന് പുറമെ ഹിന്ദിയിലും കന്നഡയിലുമടക്കം നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് ചിത്രം റീമേയ്ക്കും ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ അന്നത്തെ രണ്ടു താരങ്ങളും പതിനഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് സോണിയ രവി കൃഷ്ണയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

2002-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കന്നഡ ചിത്രം ചന്ദുവിലൂടെയാണ് സോണിയ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് തമിഴിലും തെലുഗിലുമായി പത്തോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട താരം 2006-ല്‍ തമിഴ് സംവിധായകന്‍ സെല്‍വരാഘവനുമായുള്ള വിവാഹശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. 2010-ല്‍ ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായതോടെ സോണിയ വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമായി. വിശാല്‍ നായകനായെത്തിയ അയോഗ്യയാണ് താരത്തിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം.

7 ജി റെയിന്‍ബോ കോളനിയിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തെത്തിയ രവി കൃഷ്ണ തമിഴിലും തെലുഗിലും പത്തോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട ശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങുകയായിരുന്നു. 7 ജി റെയിന്‍ബോ കോളനിയയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നവാഗത നടനുള്ള ഫിലിം ഫെയര്‍ പുരസ്‌കാരവും രവി സ്വന്തമാക്കി. 2011-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ആരണ്യകാണ്ഡമാണ് താരത്തിന്റേതായി ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം

Content Highlights : Sonia Agarwal And Ravi Krishna Met After 15 Years 7G Rainbow Colony kathir And Anitha