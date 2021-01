സൗത്ത് കൊറിയന്‍ നടി സോങ് യൂ ജുങ് അന്തരിച്ചു. മരണകാരണം എന്തെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. 26 വയസ്സായിരുന്നു. ജനുവരി 23നായിരുന്നു മരണമെന്നും അതേ ദിവസം തന്നെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നുവെന്നും സബ്‌ലൈം ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുവിന്റെ മോഡലായി 2013 ല്‍ മോഡലിങ് രംഗത്തായിരുന്നു സോങ് യൂ ജുങിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. അതേ വര്‍ഷം തന്നെ ഗോള്‍ഡന്‍ റെയിന്‍ബോ എന്ന ടിവി ഡ്രാമയില്‍ വേഷമിട്ടു. മേക്ക് യുവര്‍ വിഷ്, സ്‌കൂള്‍ 2017 തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു മറ്റു ടിവി സീരീയലുകള്‍.

2019 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡിയന്‍ മൈ നെയിം എന്ന സീരിയലിലാണ് അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്.

Content Highlights: Song Yoo-jung, South Korean star, Passes Away at Age of 26